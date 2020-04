Liveblog : Coronavirus dringt laut Studie vor allem über die Nase in den Körper ein

"Am Donnerstag ziehe ich aus der gemeinsamen Wohnung mit meiner Frau aus. Ab dann lebe ich allein in einer Einliegerwohnung im Dachgeschoss unseres Hauses. Es geht nicht anders, wenn ich das Leben meiner Frau und das meiner Schwiegereltern schützen will", schreibt Stephan Wippermann, Schulleiter am Konrad-Adenauer-Gymnasium in Langenfeld. Er erklärt, wieso der Schulstart so schwierig für ihn ist.