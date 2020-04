Corona-Liveblog : Virologe Drosten und Bonner Forscher untersuchen Rheinländer auf Coronavirus

Immer mehr Bundesländer führen die Mundschutzpflicht ein: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus müssen Bürger in Thüringen von Freitag an einen Mundschutz in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen tragen.



Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat von Montag an eine Maskenpflicht im Einzelhandel, auf Wochenmärkten und im öffentlichen Nahverkehr in der Hansestadt angekündigt.