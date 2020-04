Corona-Liveblog : Uniklinik Düsseldorf testet Mittel gegen Covid-19

In Essen haben 450 Christen einen ökumenischen Gottesdienst im Autokino gefeiert. Nach sechs Wochen ohne öffentliche Gottesdienste beteten die evangelische Pfarrerin Hanna Jacobs und Bernd Wolharn, katholischer Cityseelsorger am Essener Dom, im "Motor Movie" an der Essener Grugahalle mit einer Gemeinde, die sich auf 180 Pkw verteilte. Wie das Bistum Essen weiter mitteilte, sorgten während der Feier neue Formen für Verbundenheit: Statt Applaus gab es Hup-Konzerte und anstelle eines winkenden Danks an den lieben Gott bewegten sich am Ende 180 Scheibenwischer-Paare.

In Göttingen haben rund 100 Gläubige am Sonntag in ihren Autos einen ökumenischen Gottesdienst gefeiert. Auf dem großen Parkplatz am Jahn-Stadion standen gut 40 Autos, in denen die Menschen über ihr Autoradio die Feier verfolgten.