Neue Umfrage zeigt : Corona-Krise treibt die Deutschen häufiger an den Herd

Düsseldorf In der Corona-Krise greifen die Deutschen öfters zum Kochlöffel und kreieren ihre eigenen Leibspeisen. Das geht aus einer neuen Umfrage hervor.

In der Corona-Krise stehen die Deutschen wieder vermehrt täglich selbst am Herd. Der Anteil stieg von rund 40 Prozent vor dem Ausbruch der Pandemie auf derzeit etwa 87 Prozent, wie das Magazin "Focus" laut Vorabmeldung vom Freitag unter Berufung auf eine von ihm in Auftrag gegebene Umfrage des Forschungsinstituts Kantar berichtete. In 14 Prozent der Haushalte wird der Befragung nach sogar mehrmals am Tag gekocht.