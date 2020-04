Corona-Liveblog : Thüringen will Maskenpflicht für Geschäfte und Nahverkehr einführen

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat am vergangenen Wochenende weniger Verstöße gegen die Schutzmaßnahmen registriert. Wie das Innenministeriums auf dpa-Anfrage mitteilte, mussten die Beamten seltener eingreifen als zuvor am Osterwochenende. Vom vergangenen Freitag bis Sonntag habe es in NRW 1213 Ordnungswidrigkeiten und 38 Straftaten gegeben – deutlich weniger als am langen Wochenende von Karfreitag bis Ostermontag, das allerdings einen Tag länger dauerte. Über Ostern wurden 1734 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht und 68 Strafanzeigen gestellt.