Lene Dunt, Inhaberin Boutique „Schön & Gut“, Grevenbroich

„Als ich am Montag nach viereinhalb Wochen Zwangspause wieder für Kunden aufgeschlossen habe, war das für mich fast wie eine Neueröffnung des Ladens. Gleich früh am Morgen kamen zahlreiche Kundinnen, um Frühjahrs- und Sommermode zu kaufen. Damit niemand den Einkaufsbummel zurück zur Normalität später bereut, gab es Abstandsregeln und eine Flasche Desinfektionsmittel am Eingang des Geschäfts.“