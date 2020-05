Corona-Newsblog : „Setzen auf Eigenverantwortung der Menschen“ - Laschet stolz auf „Nordrhein-Westfalen-Plan“

Die Schulen in NRW sollen ab Montag für weitere Jahrgangsstufen öffnen. Der Präsenzunterricht werde an allen Grund- und weiterführende Schulen in einem tageweise rollierenden System wieder aufgenommen, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf. Über die genaue Ausgestaltung sollen die Schulen in eigener Verantwortung entscheiden. Bestehende Regelungen zu Abstand, Hygiene und den Umgang mit Risikogruppen sollen weiter gelten.





„Es wird keinen Unterricht geben, so wie wir ihn kannten“, sagte die Ministerin. Der Unterricht werde in kleineren Lerngruppen stattfinden, Klassen sollten zumeist geteilt und tageweise unterrichtet werden.