Bund und Länder offenbar einig : Schulen sollen wohl ab 4. Mai wieder geöffnet werden

«Coronavirus» steht auf einer Tafel in einem leeren Klassenzimmer (Symbolbild). Foto: dpa/Armin Weigel

Berlin Im Kampf gegen das Coronavirus wollen Bund und Länder Großveranstaltungen bis zum 31. August verbieten. Schulen sollen ab dem 4. Mai wieder geöffnet werden. Zudem will man das Tragen von Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel „dringend“ empfehlen.

Eine generelle bundesweite Maskenpflicht soll es demnach aber nicht geben, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin erfuhr.

Die Bundesregierung hatte bereits einen Bedarf an Milliarden von Schutzmasken festgestellt - Nachschub vor allem an hochwertigen Masken ist allerdings wegen einer weltweit hohen Nachfrage schwer zu besorgen. Für Deutschland bestehe über alle Varianten von einfachen Alltagsmasken bis zu Spezialmasken für medizinisches Personal ein Bedarf von mehreren Milliarden Stück innerhalb von Monaten, hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kürzlich gesagt.

Der Schulbetrieb in Deutschland soll am 4. Mai beginnend mit den Abschlussklassen, den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen und den obersten Grundschulklassen wieder aufgenommen werden. Anstehende Prüfungen sind bereits vorher möglich.

In einer Beschlussvorlage für die Schalte von Merkel mit den Ministerpräsidenten war die Rede davon, dass die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) bis zum 29. April ein Konzept vorlegen solle, „wie der Unterricht unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Abstandsgebots durch reduzierte Lerngruppengrößen, insgesamt wieder aufgenommen werden kann“.

Dabei solle neben dem Unterricht auch das Pausengeschehen und der Schulbusbetrieb mit in den Blick genommen werden. „Jede Schule braucht einen Hygieneplan.“ Die Schulträger seien aufgerufen, die hygienischen Voraussetzungen vor Ort zu schaffen und dauerhaft sicherzustellen.

Mit dem Vorschlag, auch Zoos wieder zu öffnen, konnte sich der Bund in den Beratungen laut Reuters-Informationen aber zunächst nicht durchsetzen. Bibliotheken sollten aber wieder geöffnet werden.

Desweiteren sollen die seit Wochen geltenden Kontaktbeschränkungen für die Menschen in Deutschland grundsätzlich bis mindestens 3. Mai verlängert werden. Die Bürger sollen weiter auf private Reisen und Besuche auch von Verwandten verzichten - sowie auf überregionale tagestouristische Ausflüge.

Außerdem bleibt das verhängte Versammlungsverbot in Gotteshäusern bis auf Weiteres in Kraft.

Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin wollen am 30. April über weitere Lockerungen in der Corona-Krise beraten. Das sagte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier am Abend.