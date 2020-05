Corona-Newsblog : Sachsen-Anhalt lockert Kontaktbeschränkungen

Dramatische Sorgen in Ecuador: Präsident Lenín Moreno hat "Probleme" beim Umgang mit den Corona-Toten in seinem Land eingeräumt. Angesichts eines Zusammenbruchs des Gesundheitssystems sowie eines Platzmangels in den Leichenhallen der Krankenhäuser habe die Regierung "in der Anfangsphase" der Pandemie "Probleme" bei der Unterbringung der Leichen gehabt, sagte er. Als Grund gab er an, die Regierung habe "jedem Ecuadorianer eine würdige Bestattung" ermöglichen wollen - "nicht wie in anderen Ländern, die Massengräber geöffnet haben". Ecuador ist eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder Südamerikas.