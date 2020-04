Corona-Liveblog : Saarlands Ministerpräsident warnt vor zweitem, schärferen Lockdown

Die Einzelhändler in Deutschland gehen mit gedämpften Erwartungen in das erste Wochenende mit erweiterten Einkaufsmöglichkeiten nach der Schließung ihrer Läden. Die Umsätze blieben in der ersten Woche der Öffnung deutlich hinter den Vorjahreswerten zurück, wie mehrere Handelsketten berichteten. Die Kunden seien derzeit vorsichtig, kaufen vor allem das, was sie für den Alltag benötigen, so die Einschätzung der Händler.

Achim Blazy/RP Wie hier in Ratingen sind nach der Wiederöffnung der Läden wieder mehr Menschen in den Innenstädten zu sehen.