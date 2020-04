Corona-Liveblog : Rund 120 Tafeln in NRW öffnen wieder

Erstmals im April ist die Zahl der Coronavirus-Toten im US-Staat New York auf unter 400 an einem Tag gesunken. Die am Sonntag gemeldete Zahl von 367 Opfern sei zwar „fürchterlich“, sagte Gouverneur Andrew Cuomo. Aber sie sei weniger als die Hälfte der fast 800 Toten, die zum Höhepunkt der Pandemie in New York an einem einzigen Tag auftraten. Auch die Zahl der im Krankenhaus behandelten Personen nach einer Infektion mit dem neuen Coronavirus sei gesunken, ebenso die der Menschen am Beatmungsgerät.