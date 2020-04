Corona-Liveblog : RKI-Vize Schaade hält weitere Lockerungen derzeit nicht für möglich.

Das Wirtschaftsministerium will Firmen bei der Produktion von Corona-Schutzausrüstung in Deutschland finanziell unterstützen. Wie das Ministerium am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, soll mit der Förderung von Vliesstoffen als zentrales Vorprodukt begonnen werden. Das Förderprogramm solle Investitionen in die Produktion von Vliesstoffen mit Haushaltsmitteln des Bundes unterstützen. Die geförderten Unternehmen müssten demnach den Zuschuss des Bundes nicht zurückzahlen. Darauf aufbauend solle auch die Produktion von Masken selbst in geeigneter Weise gefördert werden. Details würden derzeit erarbeitet. Zuerst hatte das „Handelsblatt“ darüber berichtet.