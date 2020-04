Corona-Liveblog : „Haben einiges erreicht“ - RKI stellt niedrigeren Anstieg der Fallzahlen fest

Der Vize-Präsident des Robert-Koch-Instituts, Prof. Lars Schaade, hat Deutschland einen positiven Trend bei dem Verlauf der Corona-Fallzahlen ausgestellt. Auf einer Pressekonferenz in Berlin sagte Schaade, dass es gelungen sei, "in den vergangenen Woche, einen deutlich niedrigeren Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen". Dennoch mahne das RKI zur Vorsicht: Denn die Fallzahlen würden sich von Region zu Region stark unterscheiden. Zudem wurde vergangene Woche ein neuer Höchststand an übermittelten Todesfällen verzeichnet. Etwa 3,2 Prozent der Infektionen verliefen bislang tödlich. "Diese Zahl ist kontinuierlich gestiegen", sagte Schade. Behandlungskapazitäten seien derzeit ausreichend vorhanden. "Wir haben in den vergangenen Wochen einiges erreicht", sagte Schaade weiter. "Aber ernst ist die Situation dennoch immer noch", betont er. Ein Ende der Epidemie sei "nicht in Sicht". Es sei daher wichtig, die Lage weiterhin ernst zu nehmen und die Auflagen einzuhalten - trotz der ersten Lockerungen.