Corona-Newsblog : Restaurants und Kneipen sollen bundesweit noch im Mai öffnen

Es ist schon eine Weile her, dass ein Aufzugfoto von Gesundheitsminister Jens Spahn mit mehreren anderen Politikern im Gießener Uniklinikum für Aufsehen sorgte. Jetzt hat der Landkreis Gießen mitgeteilt, dass „eine Reihe von Anzeigen“ vorliegen. Es müsse geprüft werden, inwieweit Verstöße gegen die Corona-Verordnung vorliegen, sagte der Sprecher des Kreises, Dirk Wingender, am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Staatsanwaltschaft habe das Verfahren an den Landkreis abgegeben, weil sich kein Verdacht auf eine strafbare Handlung ergab.

Wegen des laufenden Verfahrens könne er derzeit keine weiteren Auskünfte geben, sagte Wingender Das Foto von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier, Kanzleramtsminister Helge Braun und weiteren Politikern hatte in den sozialen Medien für Wirbel gesorgt. Trotz des in der Corona-Krise bestehenden Abstandsgebots hatten sie sich während eines Besuchs der Uniklinik in einen Fahrstuhl gedrängt. Spahn reagierte auf Kritik in den sozialen Medien per Twitter einsichtig: „Ganz klar: das geht besser. Auch mit Mundschutz Abstand halten. Und das nächste Mal einfach die Treppe nehmen.“