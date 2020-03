Klinikpersonal appelliert in sozialen Medien : „Wir bleiben für euch da! Und ihr bitte zu Hause!“

Klinikpersonal appelliert in sozialen Medien

Essen Mit einem eindringlichen Appell richten sich immer mehr Krankenhaus-Mitarbeiter im Internet an die Bevölkerung. Es handele sich nicht um „Coronaferien“.

Auch an der Uniklinik Essen fotografierte sich das Team der Zentralen Notaufnahme mit einem entsprechenden Spruchband. Der Beitrag verteilte sich am Mittwoch rasant in den sozialen Medien.