Feiertage in Corona-Krise : Pflegebeauftragter empfiehlt „Weihnachten im Schichtsystem“

Berlin Der Pflegebauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, empfhielt wegen der Corona-Pandemie auch die Zahl der Kontakte zu Angehörigen zu reduzieren. Um das Weihnachtsfest zu entzerren, macht er einen ungewöhnlichen Vorschlag.

Dafür müsse die Bevölkerung völlig neue Wege gehen. Er rate dazu, lieber mit weniger Menschen und dafür doppelt zu feiern. „Man kann auch mal am 28. Dezember oder sogar noch später Bescherung machen“, so Westerfellhaus. Seine Idee: „Es könnten unterschiedliche Haushalte an unterschiedlichen Tagen miteinander feiern.“ Denn „ungewöhnliche Zeiten verlangen ungewöhnliche Lösungen“.

Er könne heute nicht sagen, ob Besuche an Weihnachten in allen Pflegeeinrichtungen möglich seien“, erklärte der Pflegebeauftragte: „Es können nicht alle Angehörigen an Heiligabend in die Heime kommen.“ Deshalb rate er dringend zu „gestaffelten“ Besuchen.