Corona-Liveblog : Petition gegen Besuchsverbote in Pflegeheimen gestartet

Über 8000 Spaziergänger haben nach Veranstalterangaben an drei Tagen den Park der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort erkundet. Die offizielle Eröffnung am vergangenen Montag musste verschoben werden. Der Ausrichter hatte unter strengen Auflagen einen festgelegten Rundweg über 1,5 Kilometer geöffnet. Die Aktion mit kostenlosem Zugang soll in der nächsten Woche wiederholt werden, teilte die Landesgartenschau mit. "Ein großes Lob an die Spaziergänger, die sich absolut gewissenhaft an unsere Regelungen gehalten haben", sagte Geschäftsführer Heinrich Sperling laut Mitteilung. Alle Einrichtungen und Attraktionen mussten geschlossen bleiben, darunter die Blumenhalle und die Ausstellungsgärten. Die Schau auf einem früheren Zechenareal soll jetzt voraussichtlich am 5. Mai eröffnet werden.