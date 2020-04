Corona-Liveblog : NRW will die Kita-Betreuung bis Ende Juni ausweiten

In China hat es offiziellen Angaben zufolge innerhalb eines Tages lediglich drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Zwei seien auf Menschen zurückzuführen, die aus dem Ausland eingereist seien, eine weitere sei an der Grenze zu Russland in der Provinz Heilongjiang festgestellt worden, teilte die Nationale Gesundheitskommission am Montag mit. Den zwölften Tag in Folge gab es demnach auch keine neuen Todesfälle in Folge einer Coronavirus-Infektion.