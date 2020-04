Corona-Liveblog : Mundschutzpflicht gilt ab Montag für Kinder ab sechs Jahren

Das Landeszentrum für Gesundheit (LZG) hat am Freitag 31.110 Infektionen in Nordrhein-Westfalen gezählt und damit 512 bestätigte Fälle mehr als am Vortag. Die Todesfälle erhöhten sich innerhalb eines Tages um 52 auf nun 1052 seit Beginn der Pandemie, wie aus den Berechnungen des LZG hervorgeht. Demgegenüber stehen 20.257 genesene Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland - 621 mehr als noch am Donnerstag, wie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Freitag in Düsseldorf sagte.