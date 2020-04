Appell von NRW-Innenminister Reul : Beliebte Ausflugsziele in NRW sollen gemieden werden

Mitarbeiter vom Ordnungsamt Düsseldorf kontrollieren Personen, die in der Sonne am Rhein sitzen. Foto: dpa/Timm Schamberger

Düsseldorf Am Wochenende werden milde Temperaturen erwartet. Das könnte viele Menschen nach draußen locken. Landesinnenminister Reul appellierte deshalb an die Bevölkerung, beliebte Ausflugsziele zu meiden.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat an die Bevölkerung appelliert, am bevorstehenden milden Wochenende besonders beliebte Ausflugsziele zu meiden. „Es sollten nicht alle dahin fahren, wo alle hinfahren“, sagte er am Freitagmorgen dem WDR – zum Beispiel in Köln und Düsseldorf an den Rhein. Sonst gebe es neue Probleme mit fehlendem Abstand und zu engem Kontakt.