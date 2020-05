Corona-Newsblog : NRW-Familienminister Stamp droht mit Alleingang bei Kita-Öffnung

In 77 Fällen sahen sich deutsche Firmen im ersten Quartal gezwungen, ihre Umsatz- oder Gewinnprognosen nach unten zu korrigieren, wie aus einer Auswertung des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY hervorgeht. Das war der höchste Wert in einem Quartal. Es gab mehr als doppelt so viel Korrekturen wie im Vorjahreszeitraum (33). Besonders betroffen war die Automobilbranche: Den Angaben zufolge mussten 7 der 12 börsennotierten Hersteller und Zulieferer ihren Ausblick senken. Sie seien auf dem wichtigen Absatzmarkt China im Januar und Februar besonders früh betroffen gewesen, erläuterte EY. In der Konsumgüterbranche kassierten 44 Prozent der Firmen ihre Prognosen, in der Medienbranche 38 Prozent. Keine Korrekturen nach unten gab es demnach hingegen von Telekommunikationsunternehmen und Energieversorgern.