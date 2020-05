Corona-Newsblog : NRW erlaubt Picknick, Tattoo-Stechen, Gäste im Standesamt

In mehreren Bundesländern sind in den vergangenen Tagen keine neuen Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden bekannt geworden. So registrierte die Gesundheitsbehörde in Hamburg erstmals seit dem 8. März an einem Tag keine Neuinfektion. Auch Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt meldeten zuletzt keine neuen Fälle. In Schleswig-Holstein wurde am Montag nur ein neuer Corona-Fall bekannt.nDamit setzt sich ein bundesweiter Positivtrend fort. In allen Ländern nehmen die Fallzahlen seit Wochen ab.