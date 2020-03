„Märkte sind leergefegt“ : NRW bekommt 800.000 Schutzmasken in Corona-Krise

NRW bekommt 800.000 Schutzmasken in Corona-Krise

Düsseldorf Die Bemühungen des Landes Nordrhein-Westfalen um gefragtes Schutzmaterial in der Corona-Krise zeigen nach Angaben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann Erfolge.

Es sei gelungen, rund 800.000 Masken zu bekommen. „Wir sind voll am Ball, um das zu besorgen, was zu besorgen ist auf diesen Märkten“, sagte Laumann (CDU). Außerdem gehe es auch um Schutzkittel und OP-Masken. Allerdings wirkten sich auch die zunehmenden Infektionen in Nordamerika auf die Beschaffungssituation aus. „Die Märkte sind leergefegt.“