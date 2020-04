Corona-Liveblog : Ministerpräsidenten Ramelow und Weil kritisieren Länderkollegen wegen Einführung von Maskenpflicht

Die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Thüringen haben das Vorpreschen einiger Länder beim Thema Maskenpflicht in der Corona-Pandemie kritisiert. „Ja, es nervt mich schon, da bin ich ganz ehrlich“, sagte der niedersächsische Regierungschef Stephan Weil (SPD) am Dienstagabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. „Und zwar deswegen, weil wir eigentlich erst vor fünf Tagen beisammen gesessen haben“, führte er aus. „Eigentlich gibt es keine wesentlichen neuen Erkenntnisse in dieser Hinsicht, mit Ausnahme natürlich, dass es einen gewissen öffentlichen Druck gibt.“



Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte am Dienstagabend in „ARD Extra“, das Thema Alltagsmaske sei am Mittwoch mit der Bundeskanzlerin intensiv beraten worden. „Und was mich halt wundert ist, dass die Kollegen, die am Mittwoch noch dagegen gesprochen haben, die Ersten waren, die es dann angefangen haben einzuführen.“ Thüringen, zwischen Bayern und Sachsen liegend, werde nun auch nachzuziehen, wenn am Freitag der Einzelhandel wieder öffnet.