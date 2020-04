Corona-Liveblog : Merkel kritisiert in Regierungserklärung Lockerungen der Länder als „zu forsch“

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrer Regierungserklärung im Bundestag zu absoluter Vorsicht in der Corona-Pandemie gemahnt. "Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie", sagte sie. "Wir befinden uns nicht in der Endphase der Pandemie - sondern am Anfang", sagte Merkel weiter. Die Bevölkerung werde sich noch lange mit dem Virus und den Einschränkungen im öffentlichen Leben arrangieren müssen. Für die Demokratie seien die Einschränkungen "eine Zumutung". Die entsprechenden Entscheidungen seien ihr nicht leicht gefallen. Sie trage die Entscheidungen zwar mit, betont aber zugleich: "Ihre Umsetzung bislang bereitet mir Sorge." Das Vorgehen wirke mitunter "sehr forsch, um nicht zu sagen, zu forsch". Dem folgt der Appell der Kanzlerin: