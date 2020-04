Strenge Regeln in der Corona-Krise : Mecklenburg-Vorpommern verbietet Osterausflüge auf Inseln

Schwerin Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern fiel in der Krise schon mehrmals mit besonders strengen Maßnahmen auf. Jetzt verbietet sie Tagesausflüge auf die Ostsee-Inseln über die Feiertage.

Osterausflüge sollen demnach nur in der näheren Umgebung der eigenen Wohnung stattfinden. Ausflüge insbesondere zu den Inseln Rügen, Usedom und Hiddensee, an die Ostseeküste sowie an die Mecklenburgische Seenplatte müssten von Karfreitag bis Ostermontag unterbleiben, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach einer Kabinettssitzung. Menschen aus anderen Bundesländern dürfen bereits seit Mitte März nicht mehr als Touristen in das Bundesland kommen.