Corona-Newsblog : Länder sollen die Aufhebung der Beschränkungen selbst verantworten

Vor dem heutigen Bund-Länder-Treffen über den weiteren Kurs in der Corona-Krise hat auch die NRW-Landesregierung weitere Lockerungen in Aussicht gestellt. Starkbierfeste, Karneval und Ischgl werde es zwar lange nicht geben, sagte Ministerpräsident Armin Laschet am Dienstagabend im ZDF-„heute journal“. Doch auch Nordrhein-Westfalen hat nach seiner Aussage Anpassungspläne für die Corona-Maßnahmen in der Schublade. „Wir selbst haben den Plan ebenfalls erstellt, aber bisher zurückgehalten“, sagte Laschet, nachdem andere Bundesländer schon am Dienstag umfangreiche Lockerungspläne angekündigt hatten.



Heute berät Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder über die mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Nach dieser Videokonferenz will Laschet den NRW-Fahrplan vorstellen. Welche Vorschläge die Bundesregierung den Ministerpräsidenten im Einzelnen unterbreiten wird, lesen Sie hier: