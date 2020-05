Corona-Newsblog : Viele Geschäfte lassen Behinderte ohne Maske nicht rein

Die Behindertenbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen wirbt um Verständnis für Behinderte und Kranke, die trotz Maskenpflicht keinen Mund-Nase-Schutz tragen können. Bei ihr hätten sich zahlreiche Menschen gemeldet, die von Ausgrenzung und Vorwürfen berichteten, erklärte Claudia Middendorf am Montag in Düsseldorf. In vielen Fällen sei der Zugang zu den Läden verwehrt worden. In einem Brief an Handelsverbände sowie Lebensmittelhändler wies Middendorf auf die Ausnahmeregeln zur Maskenpflicht hin. Demnach müssen Kinder bis zum Schulalter und Menschen mit medizinischen Einschränkungen Mund und Nase nicht bedecken. Seit dem 27. April müssen die Besucher von Arztpraxen, Supermärkten, Geschäften und Museen in NRW eine Maske tragen. Das gilt auch für den öffentlichen Nahverkehr.