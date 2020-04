Corona-Liveblog : Krankenkassen sperren sich gegen Finanzierung von Corona-Tests

Bei Volkswagen läuft heute die Fahrzeugproduktion wieder an. Den Anfang macht das Werk im sächsischen Zwickau, wo seit November mit dem ID3 der vollektrische Hoffnungsträger des Konzerns gebaut wird. Zeitgleich soll das Motorenwerk Chemnitz schrittweise wieder hochgefahren werden. Die Gläserne Manufaktur in Dresden folgt – ebenso wie die Werke in Wolfsburg, Emden und Hannover – am Montag.



Um die Sicherheit der rund 10.000 Mitarbeiter an den drei Standorten in Sachsen zu gewährleisten, setzt VW unter anderem auf verschärfte Hygienestandards und kürzere Reinigungsintervalle.