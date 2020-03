Corona-Krise : Kliniken in NRW schlagen Alarm – zu wenig Schutzkleidung

Düsseldorf Bei den ersten Infektionsfällen in NRW war es nur ein Problem für Heinsberg und Aachen. Jetzt breitet sich das Coronavirus landesweit aus – und vielen Krankenhäusern droht die Schutzkleidung auszugehen.

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt und in vielen Kliniken in Nordrhein-Westfalen wird das Schutzmaterial wie Masken und Kittel langsam knapp. „Wir leben von der Hand im Mund“, sagt etwa der Geschäftsführer des St.-Antonius-Hospitals in Eschweiler, Elmar Wagenbach. „Es wird gegebenenfalls schlimm werden“, befürchtete auch der medizinische Geschäftsführer des Josef-Hospitals Bochum, Christoph Hanefeld. Die Nachschubprobleme aus Asien führten in ganz Europa zu Problemen, sagte der medizinische Chef des Klinikums.