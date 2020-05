Corona-Newsblog : Krankenhäuser fordern wöchentliche Corona-Tests für Mitarbeiter

Die EU hat die Weltgesundheitsorganisation WHO nach der Androhung der USA eines dauerhaften Zahlungsstopps verteidigt. "Jetzt ist die Zeit für Solidarität, nicht für Schuldzuweisungen oder die Untergrabung multilateraler Zusammenarbeit", sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Dienstag in Brüssel. Internationale Bemühungen wie die der WHO seien "die einzige wirksame und machbare Option" im Kampf gegen die Corona-Pandemie. US-Präsident Donald Trump hatte die UN-Sonderorganisation im Streit um den Umgang mit der Pandemie als "Marionette Chinas" bezeichnet und mit einem Austritt der USA gedroht. In einem Brief an WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus forderte er "substanzielle Verbesserungen" innerhalb von 30 Tagen. Andernfalls drohte er den dauerhaften Zahlungsstopp an.