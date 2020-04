Corona-Liveblog : Klingbeil kritisiert „Hahnenkampf“ zwischen Laschet und Söder

Ausgerechnet zum 50. Jahrestag wird die „Pride“-Parade in New York abgesagt - zum ersten Mal in ihrer Geschichte. In Deutschland ist die Veranstaltung vor allem als Christopher-Street-Day bekannt. Die große Party, bei der Ende Juni auf die Rechte unter anderem von Homo-, Bi- und Transsexuellen aufmerksam gemacht wird, werde dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden, sagte der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio am Montag. Er hatte schon vorher angedeutet, alle großen Veranstaltungen im Juni abzusagen - darunter fallen auch zahlreiche andere Paraden.