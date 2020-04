Corona-Liveblog : Kinder kehren in Spanien auf die Straße zurück

Maskenpflicht im Saarland: Die dortige Regierung will am Montag in allen Städten und Gemeinden kostenlos Schutzmasken an Bürger verteilen. "Entweder durch einen Einwurf in die Briefkästen oder in extra eingerichteten Ausgabestellen", heißt es in einer Mitteilung der Landesregierung. Ab Montag gilt in dem Bundesland in Geschäften und dem öffentlichen Nahverkehr eine Mundschutzpflicht. Die Landesregierung hat fünf Millionen Masken gekauft. Auch in NRW gilt dann eine solche Pflicht, die Bürger müssen jedoch selbst für Masken sorgen.