Kanzlerin Merkel zu Corona-Impfstoff : "Es gehört zu den vornehmsten Aufgaben, Millionen von Menschenleben zu retten"

Berlin Sobald es einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt, muss dieser nach dem Willen von Kanzlerin Merkel allen Menschen zur Verfügung stehen. In ihrem wöchentlichen Video-Podcast sagte sie, es gehe darum, "wie wir für alle Menschen auf der Welt Impfstoffe entwickeln, Medikamente und gute Diagnosemöglichkeiten bereitstellen".

"Deutschland wird sich mit einem deutlichen finanziellen Beitrag beteiligen", kündigte Merkel an. "Es gehört zu den vornehmsten Aufgaben, Millionen von Menschenleben zu retten auf dieser Welt", betonte die Kanzlerin. Deutschland wolle dabei eng mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammenarbeiten, die in dieser Frage eine Schlüsselrolle habe. Wichtig sei, "dass ein Impfstoff allen Menschen zugutekommt, wenn er einmal entwickelt wurde" und dass auch Medikamente und Diagnosemöglichkeiten "möglichst vielen zugutekommen". Daher müssten diese in großen Mengen produziert werden können.