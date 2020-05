Lockerungen in Corona-Krise : Was ab Montag alles wieder in NRW möglich ist

Was ab Montag alles wieder in NRW möglich ist

Düsseldorf Am Montag öffnen Zoos und Friseure, die Landesgartenschau kann stattfinden. Die neue Normalität soll den Bürger wieder viele ihrer Freiheiten ermöglichen. Trotzdem gibt es weiterhin Unklarheiten.

Erleichterung herrscht in Kamp-Lintfort: Die Landesgartenschau kann dort am 5. Mai öffnen, wie die Landesregierung entschied. Ursprünglich war die Öffnung schon für den 17. April geplant gewesen, zuletzt hatte aber auch das neue Datum 5. Mai auf der Kippe gestanden. Die Organisation der Landesgartenschau hat dem Land ein Corona-Konzept vorgelegt mit geplanten Abstands-Markierungen, Aushängen, Durchsagen, Zutrittsbeschränkungen in geschlossenen Räumen und Einbahnstraßen-Regelungen.

Ab Montag finden in NRW außerdem wieder Führerscheinprüfungen statt, wie der Tüv Rheinland am Freitag bekannt gab. So können die Prüfungen zunächst nur in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach, Neuss und Wuppertal abgelegt werden, ab dem 11. Mai auch in weiteren Städten im südlichen Teil des Bundeslandes. Um den Sicherheitsabstand einzuhalten, werden bei der theoretischen Prüfung weniger Teilnehmer zugelassen als bisher. Dennoch gilt bei der theoretischen und der praktischen Prüfung eine Maskenpflicht, heißt es weiter.