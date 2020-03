Wegen Corona-Krise : NRW entlässt Häftlinge vorübergehend aus Gefängnis

Düsseldorf NRW-Justizminister Peter Biesenbach will Häftlinge vorübergehend aus den Gefängnissen entlassen.

„Wir brauchen Platz in den Haftanstalten, falls Strafgefangene an Corona erkranken”, sagte Biesenbach (CDU) in Düsseldorf. Von 16.000 Zellen würden 1000 gebraucht, für den Fall, dass Abteilungen unter Quarantäne gestellt werden müssten.