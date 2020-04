Volksfeste wegen Corona-Krise abgesagt : „Das ist ein Desaster“

Düsseldorf Die Bundesregierung hat entschieden, dass in der Corona-Krise bis zum 31. August keine Großveranstaltungen stattfinden. Schausteller fürchten wegen der Absagen von Kirmes und Schützenfesten um ihre Existenz.

Die Ankündigung der Bundesregierung am Mittwoch, bis zum 31. August 2020 auf sämtliche Großveranstaltungen in Deutschland zu verzichten, hat viele Schausteller, Festivalbetreiber und Unternehmer, die entsprechende Veranstaltungen planen und durchführen, hart getroffen. So soll unter anderem die Düsseldorfer Rheinkirmes ebenso ausfallen wie ein Großteil der Schützenfeste.

Fast alle Schaustellerbetriebe befinden sich fest in Familienhand. „Da hängen häufig viele Kinder auch dran. Die Situation ist wirklich nicht einfach“, sagt Ramus. Manche versuchen sich damit über Wasser zu halten, indem sie Imbissstände vor Baumärkten aufstellen. „Das ist wenigstens etwas. Aber Kredite kann man damit nicht bedienen“, sagt Ramus. Ohnehin hätten viele Schausteller auch nicht immer die Verbindungen zu den Banken, um schnell an die Kredite zu kommen. „Und man muss sie ja auch zurückzahlen. Und das ist leichter gesagt als getan. Man nimmt ja nicht plötzlich das Doppelte an Geld ein“, so Ramus.