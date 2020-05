Corona-Krise : Hotels in NRW dürfen öffnen - Lockerungen im Kreis Coesfeld

Hotels in NRW dürfen öffnen - Lockerungen im Kreis Coesfeld

Ein Hotel in Nordrhein-Westfalen (Symbolbild). Foto: dpa/Caroline Seidel

Düsseldorf In NRW gibt es weitere Lockungen der Corona-Maßnahmen, die von den touristischen Regionen lange erwartet wurden: Hotels dürfen wieder öffnen. Die Jugendherbergen dürfen auch, tun es aber zunächst nicht. Der Kreis Coesfeld holt jetzt auf.

Nordrhein-Westfalen geht mit weiteren kleinen Schritten in Richtung Normalität: Nach wochenlangem Stillstand dürfen Hotels am Montag für Touristen wieder öffnen. Das dürften auch die Jugendherbergen. Nach Angaben des Deutschen Jugendherbergswerks ist aber noch nicht klar, welche Vorgaben des Landes umgesetzt werden müssen. Darum gibt es noch kein Öffnungsdatum. (Lesen Sie hier, welche Regeln jetzt für Freibäder, Restaurants, Friseure und Fitnessstudios in NRW gelten.)