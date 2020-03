„Hotel-Office“ statt Home-Office : Hotels werben in Corona-Krise um Tagesgäste

Düsseldorf/Ratingen Wem im Home-Office die Decke auf den Kopf fällt, der kann nun ins Hotel umziehen. Mit diesem Vorschlag werben mehrere Anbieter in NRW. Platz genug haben sie - denn „normale“ Gäste gibt es kaum noch.

Weil wegen der Corona-Pandemie Übernachtungsgäste ausbleiben, bieten mehrere Hotels in NRW inzwischen tagsüber Arbeitszimmer für Home-Office-Geplagte an. „Raus aus dem Home-Office und rein in das Hotel-Office“ wirbt beispielsweise das Hotel am „Düsseldorfer Platz“ in Ratingen für Zimmer mit großzügigem Arbeitsbereich - auch frisch gepresster Orangensaft für das Immunsystem werde gereicht. Das Lüdenscheider Mercure-Hotel preist auf Facebook Tageszimmer für alle an, „die stressfrei arbeiten möchten“. Nachgefragt werde das Angebot bislang jedoch nicht, wie es aus Lüdenscheid heißt.