Öffnung in Corona-Krise : So soll die Freibad-Saison starten

Düsseldorf Freibäder in NRW bereiten sich auf den Saisonstart vor - unter Corona-Bedingungen. Dazu brauchen viele eine Vorlaufzeit von etwa drei Wochen, um die technischen Anlagen hochzufahren, die Hygiene von Bade- und Trinkwasser sicherzustellen und neue Saisonarbeitskräfte zu rekrutieren.

Einer Abkühlung im Sommer steht in Nordrhein-Westfalen trotz der Corona-Krise nichts im Weg. Die Landesregierung hat am Mittwoch beschlossen, dass Freibäder ab dem 20. Mai öffnen dürfen. Ab dem 30. Mai folgen Hallenbäder, Thermen, sogenannte Spaßbäder und Wellness-Einrichtungen. „Nordrhein-Westfalen hat ein klares Signal gesetzt, das begrüßen wir“, sagt Christian Ochsenbauer, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB). „Von der Entscheidung sind wir allerdings durchaus überrascht.“

Den Betreibern fehle derzeit jedoch eine rechtlich verbindliche Vorgabe für die Hygienemaßnahmen, kritisiert Ochsenbauer. „Das muss schleunigst nachgeholt werden.“ Da gesetzliche Rahmenbedingungen fehlten, orientierten sich die Badbetreiber an den Empfehlungen der DGfdB. Demnach soll die Anzahl der Badegäste, die sich gleichzeitig im Bad befinden, reduziert, Warteschlangen vermieden und Vorkehrungen getroffen werden, um die Abstandsregeln in allen Badbereichen einzuhalten. Die DGfdB schlägt etwa vor, Umkleidescheine auszugeben, nur jede dritte Einzeldusche zu nutzen und maximal 60 Menschen in einem 25-Meter-Becken schwimmen zu lassen. Manche Bäder planten zudem, Einzelbahnen mit Hilfe von Leinen abzutrennen und Bahnen für schnelle und langsame Schwimmer einzurichten. Planschbecken und Außenbecken, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, würden voraussichtlich geschlossen.