„Eröffnung auf Knopfdruck unmöglich“ : Freibäder in NRW fürchten wegen Corona-Krise um Saison

Düsseldorf Die nordrhein-westfälischen Badbetreiber bangen wegen der Corona-Pandemie um die diesjährige Freibad-Saison. Die Deutsche Bädergesellschaft fordert einen klaren Fahrplan von der Politik.

Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 25 Grad: Diese Woche machte den Menschen in Nordrhein-Westfalen Vorfreude auf den Sommer. In Freibädern herrscht wegen der Corona-Krise allerdings Ungewissheit: „In den Badbetrieben derzeit laufen die Vorbereitungen für eine noch unsichere Freibadesaison 2020“, sagt Christian Ochsenbauer, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB). „Ob die Freibäder im Sommer geöffnet sein werden, hängt von den bevorstehenden politischen Entscheidungen ab.“

Bei einer späteren Eröffnung der Saison oder gar einem Ausfall fehlen den Bädern hohe Einnahmen. „Kommunale Bäder bekommen die finanziellen Folgen sofort spüren“, sagt Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen. Bäder seien dadurch zum Teil in ihrer Existenz bedroht. Nach Angaben der DGfdB werden die Einnahmeverluste jedoch durch Einsparungen, etwa bei den sonst eingestellten Saisonkräften, abgeschwächt. „Freibäder sind Zuschussbetriebe mit einem Kostendeckungsgrad von durchschnittlich 30 bis 40 Prozent“, erklärt Ochsenbauer. „Die Einnahmeausfälle halten sich in etwa mit den Kostenersparnissen bei Personal und Energie die Waage.“ Bei guter Steuerung könne sogar mit Einsparungen gerechnet werden.

Bereits seit Mitte März sind die Schwimmbäder in Nordrhein-Westfalen gemäß der Verordnung des Landes geschlossen. In den Bäderbetrieben wurde daher teilweise Kurzarbeit vereinbart. Das Personal werde in manchen Städten etwa bei den Ordnungsbehörden oder den Stadtwerken eingesetzt. Das verbliebene Personal führt demnach Grundreinigungs- und Reparaturarbeiten aus, jährlich notwendige Revisionsarbeiten würden vorgezogen. Im Waldbad in Hilden wurden die Auswinterungsarbeiten ausgesetzt. Für wie lange, ist derzeit noch völlig unklar. Die Verantwortlichen im Heidebad und Freibad Ittertal in Solingen machen die Bäder trotz Corona fit, auch das Freibad Dingden in Wesel wurde für den Sommer gereinigt.