Rothenbach nahe Kreis Heinsberg : Niederlande führen erste Kontrollen an Grenze zu NRW durch

An der Grenze „Rothenbach“ zwischen Niederlande und Deutschland wurden am Montagmittag erste Kontrollen durchgeführt und offenbar auch Reisende zurückgeschickt. Foto: Uwe Heldens

Düsseldorf Am Montag will das Corona-Krisenkabinett über mögliche Kontrollen an weiteren Grenzen beraten. Die Niederländer rechnen bereits damit, dass zumindest kleinere Übergänge geschlossen werden könnten. Erste Kontrollen finden bereits statt.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte am 2. April die Niederlande als Risikogebiet für Covid-19 eingestuft. Große Einschränkungen hatte diese Entscheidung jedoch bislang nicht mit sich gebracht. Das könnte sich nun ändern. Aufgrund solcher Entscheidungen des RKI hatte die Bundesregierung ihre Grenzen bereits zu mehreren anderen Nachbarländern geschlossen.

Die Niederländische Rundfunkanstalt „Nederlandse Omroep Stichting“ (NOS) berichtete am Sonntag, dass daher davon auszugehen sei, dass zumindest kleinere Grenzübergänge geschlossen werden. „Eine Reihe größerer Grenzposten bleibt offen, aber dort werden strenge Kontrollen eingeführt“, heißt es in dem Bericht.

Bereits am Montagmittag wurden am Grenzübergang „Rothenbach“ Kontrollen durch niederländische Beamte durchgeführt. „Zwar sind die Grenzen geöffnet, jedoch hofft man durch weniger Grenzverkehr die Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu reduzieren“, teilte der Kreis Heinsberg mit. Autofahrer wurden nach Informationen unserer Redaktion bei den Kontrollen nach dem Zweck ihrer Reise gefragt und zum Teil auch zurückgeschickt.

Ein niederländischer Mediziner bedauerte laut NOS, dass die Bundesregierung die gesamten Niederlande als Risikogebiet definiert hat. „Die epidemiologische Situation hier im Norden unterscheidet sich stark vom Rest der Niederlande“, sagt er.

Das Corona-Krisenkabinett will am Montag voraussichtlich über mehr Kontrollen an den Grenzen beraten. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) überlegt schon seit einigen Tagen, ob es sinnvoll sein könnte, auch an den restlichen Grenzen Kontrollen einzuführen. Bislang gibt es dazu allerdings noch keinen Konsens in der Bundesregierung. Die NRW-Landesregierung rät zwar von Reisen zu Ostern ab, will aber eine Grenzschließung zu den Niederlanden verhindern.

Derweil ist die Sorge vor einer Ansteckung aus den Niederlanden vor allem bei den Bürgern in den Grenzgebieten nicht gering. In einer Stellungnahme hat sich der Bürgermeister der Stadt Nettetal, Christian Wagner, am Sonntagabend an die Bürger gewandt. Darin dringt er auf die Einhaltung der Regeln auch für die Niederlande: „Die Situation an der Grenze und besonders in Kaldenkirchen widerspricht deutlich den Regeln, an die wir uns alle halten: Möglichst keine Ausflüge und Besuche, nur für den eigenen Bedarf und mit Augenmaß einkaufen. Was innerhalb Deutschlands gilt, muss auch grenzüberschreitend gelten. So soll Abstand gehalten und soziale Kontakte vermieden werden.“

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) rät von Grenzschließungen ab. Er sieht vor allem Probleme beim Blick auf die Nachbarn Niederlande und Belgien. Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Fleisch und Käse kämen für viele Händler in NRW von Produzenten oder aus den Logistikcentern in den Niederlanden, wie er „Focus Online“ sagte.

„Und was aus Übersee kommt wie zum Beispiel Südfrüchte, kommt häufig über die Häfen Rotterdam und Antwerpen“, sagte Wüst. Grenzkontrollen mit langen Wartezeiten im europäischen Binnenmarkt könnten Lieferketten enorm stören. „Das kann mehr Schaden anrichten als nützen“, warnte Wüst.

Zuvor hatte die FDP Überlegungen in der Bundesregierung für schärfere Grenzkontrollen wegen der Corona-Pandemie eine klare Absage erteilt. Das Virus mache an den Grenzen nicht halt, behindere den wichtigen Warenverkehr und sorge für kilometerlange Staus an den Grenzen, hatte der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Stephan Thomae, gesagt.

(mit Agenturmaterial von dpa)