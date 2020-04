Behandlung von Corona-Patienten : „Cher Armin“ - Macron schreibt NRW einen Dankesbrief

Düsseldorf Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat Nordrhein-Westfalen für die Behandlung französischer Corona-Patienten gedankt. Auf diese Weise erhielten Schwerkranke „die bestmögliche medizinische Versorgung“.

In einem Brief an Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) würdigte Macron das „beispiellose Engagement, mit dem Nordrhein-Westfalen Frankreich in einer schwierigen Lage beisteht, die uns alle auf eine harte Probe stellt.“