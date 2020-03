Corona-Krise : Duisburger Supermarkt lässt Kunden nur noch einzeln hinein

Eine Rewe-Filiale in Duisburg-Meiderich führt Zugangskontrollen durch. Zwei Mitarbeiter kontrollieren am Eingang. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Wegen der Corona-Krise gehen viele Geschäfte in NRW neue Wege: Um ihre Kunden und ihre Angestellten zu schützen, lässt ein Duisburger Rewe seine Kunden warten. Ein dm in Leichlingen schafft ein exklusives Zeitfenster für Senioren.

Etwa zehn Kunden stehen am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr vor dem Eingang der Rewe-Filiale in Duisburg-Meiderich. Sie warten auf Einlass. Zwei Mitarbeiter lassen die Personen nur einzeln ins Geschäft. „Der Nächste bitte“, ruft einer der Mitarbeiter. „Wir achten darauf, dass maximal 50 Kunden gleichzeitig im Laden sind“, erklärt er. „Wir machen das, um die Kunden und uns Angestellte vor dem Virus zu schützen.“

Der Rewe-Markt in Duisburg-Meiderich dürfte landesweit der erste oder einer der ersten Supermärkte sein, die nur noch eine begrenzte Zahl an Kunden hineinlassen. „Wir machen das seit Mittwochmorgen. Zunächst stand auch unser Chef persönlich an der Tür und hat allen erklärt, wieso wir das machen müssen“, so ein Mitarbeiter.