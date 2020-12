Bis zu 50.000 Euro für Unternehmen : Bundesregierung will Abschlagszahlungen bei Novemberhilfen laut Kreisen erhöhen

Berlin Die Kritik an den Novemberhilfen ist zuletzt immer größer geworden. Die Bundesregierung will nun bei ersten Auszahlungen nachlegen. Unternehmen sollen statt bisher maximal 10.000 Euro künftig bis zu 50.000 Euro bekommen.

Vor allem aus den Ländern war die Forderung gekommen, die Abschlagszahlungen massiv zu erhöhen, und zwar auf bis zu 500.000 Euro - weil ansonsten viele Firmen in Liquiditätsengpässe kämen. In der Bundesregierung war aber dem Vernehmen nach die Sorge groß, dass es bei deutlich höheren Abschlagszahlungen vermehrt zu Missbrauchsfällen kommen könnte.

Wirtschaftsverbände hatten beklagt, die Hilfen kämen nicht ausreichend bei den Firmen an. So haben nach einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) 80,2 Prozent der Betriebe die „Novemberhilfe“ beantragt. 74,8 Prozent hätten allerdings noch nicht einmal Abschlagszahlungen erhalten. „Verzweiflung und Existenzängste in Hotellerie und Gastronomie nehmen zu“, kritisierte der Dehoga am Montag.