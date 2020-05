CDU-Chefin für Lohnfortzahlung über zehn Wochen : Eltern könnten länger Hilfen für Betreuung bekommen

Düsseldorf Politisch herrscht Konsens darüber, dass die sogenannte Lohnfortzahlung für Eltern verlängert werden soll. Eine bloße Verlängerung von sechs auf zehn Wochen, wie CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer vorschlägt, gehe aber nicht weit genug, kritisiert die IG Metall.

In Nordrhein-Westfalen wurden nach Angaben des Ministeriums für Arbeit bisher lediglich für 266 Personen Anträge auf die Lohnfortzahlung gestellt, die zudem noch alle in Prüfung seien. Die Anträge werden in NRW von den Arbeitgebern an die zuständigen Landschaftsverbände geschickt, die Arbeitnehmer bekommen ihr Geld im Voraus von ihren Unternehmen. Die Anzahl der Anträge könnte sich in den nächsten Wochen deutlich erhöhen, sagt ein Sprecher des Ministeriums. Zum einen sei erst seit kurzer Zeit möglich, die Anträge online zu stellen. Zum anderen könnten Arbeitgeber die Hilfe möglicherweise erst nach Ablauf des aktuellen Zeitraums von sechs Wochen beantragen.