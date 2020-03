Herausforderungen durch Covid-19 : Bundesregierung will Ideen aus Hackathon #WirVsVirus umsetzen

Bundesregierung will Ideen aus Hackathon #WirVsVirus umsetzen

Der Hackathon in Berlin. (Archiv). Foto: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH/Britta Pedersen

Berlin Beim diesjährigen Hackathon suchte die Bundesregierung über das Internet nach Lösungen für gesellschaftliche Probleme in der Corona-Krise. Die virtuelle Veranstaltung mit dem Titel #Wirvsvirus brachte viele Ergebnisse - die Regierung will die besten Ideen umsetzen.

Die Bundesregierung hat zugesagt, die besten Ideen und Lösungsansätze aus dem Hackathon #WirVsVirus möglichst zügig umzusetzen. An dem 48-stündigen Event hatten knapp 43 000 Menschen teilgenommen, um Apps und andere Lösungen zur Bewältigung der Corona-Krise zu programmieren und zu gestalten. „Das war offenkundig der größte Hackathon, der jemals weltweit durchgeführt wurde“, sagte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) am Sonntagabend. Die Teilnehmer aus dem In- und Ausland hätten sich bereiterklärt, eigene Ideen einzubringen und Maßnahmen gegen den Virus zu ergreifen.