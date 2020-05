Corona-Newsblog : Flughäfen verlieren pro Monat halbe Milliarde Euro Umsatz

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland stieg nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) den zweiten Tag in Folge spürbar an. Heute morgen überschritt diese Zahl mit 1284 neuen Fällen im Vergleich zu gestern wieder die Tausender-Marke. Am Mittwoch hatte das RKI 947 Neuinfektionen registriert. Am Dienstag mit 685 neuen Fällen und am Montag mit 679 Neuinfektionen waren die Zahlen noch deutlich niedriger gewesen.