Corona-Newsblog : EU-Zulassung von Remdesivir vielleicht schon in wenigen Tagen

In Spanien und Italien sind die Zahlen neuer Todesopfer auf den niedrigsten Stand seit Monaten gesunken. In Italien wurden 145 Verstorbene binnen 24 Stunden verzeichnet - die niedrigste Zahl seit dem 9. März.



In Spanien lag die Zahl der täglichen Todesopfer erstmals in zwei Monaten unter 100, registriert wurden dort 87 Corona-Tote. In Großbritannien wurden 170 weitere Todesfälle gemeldet. Dies war die niedrigste Zahl seit Ende März.



In Frankreich allerdings stieg die Zahl der täglichen Corona-Toten: Binnen 24 Stunden wurden 483 Verstorbene verzeichnet, die höchste Zahl seit mehreren Wochen. Die meisten der neuen Todesfälle traten in Pflege- und Altersheimen auf.