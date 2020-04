Nach der Corona-Pause : Der Handel in NRW erwacht wieder zum Leben

Düsseldorf Seit Montag dürfen Ladenlokale mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder öffnen. Doch die Händler halten sich bei ihren Erwartungen zurück. Zu schlecht ist derzeit die Konsumstimmung.

Tenor: Viele sind in Kurzarbeit und haben Angst um ihren Job, da sitzen Portemonnaie und Kreditkarte nicht so locker wie vor der Corona-Krise. Da muss die Sommerausstattung eben noch ein bisschen warten. „Wir erwarten heute und in den kommenden Tagen keinen Run auf die geöffneten Geschäfte, denn die Konsumstimmung ist wegen der Corona-Krise schlecht“, sagte Stefan Genth, der Hauptgeschäftsführer des Verbandes.

Aber zumindest erwacht der Handel in Nordrhein-Westfalen langsam wieder zum Leben. Am Montag glichen sich die Bilder an vielen Standorten: Zugangskontrollen an den Eingängen größerer Geschäfte, Mindestabstände von 1,50 Meter, die durch Streifen auf den Fußböden sichtbar gemacht wurden, vielfach Personal und Kunden, die mit gekauftem oder selbst genähtem Mundschutz ausgerüstet waren. Die Kontaktbeschränkungen gelten auch nach der teilweisen Wiedereröffnung.